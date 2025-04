Donald Trump har den siste tiden angrepet sentralbanksjef Jerome Powell og krevd at han skal senke rentene og gå av, til investorenes gremmelse.

Les også Dollaren faller til laveste på tre år Amerikanske dollar svekkes ytterligere mandag, og ligger nå på det laveste nivået siden mars 2022. Eksperter peker mot Trumps tollpolitikk og nylige innblanding i sentralbanken.

Nå rakker Trump igjen ned på Powell, og kaller han «en stor taper».

«Forebyggende rentekutt blir etterlyst av mange. Med energikostnadene kraftig redusert, matprisene (inkludert Bidens eggkatastrofe!) betydelig lavere, og de fleste andre ting på vei ned, er det praktisk talt ingen inflasjon», påstår Trump i innlegget.

«Når disse kostnadene faller så pent, akkurat som jeg forutsa at de ville gjøre, kan det nesten ikke være noen inflasjon – men det kan bli en BREMS i økonomien, med mindre Herr «For Sent», en stor taper, senker rentene, NÅ,» skiver presidenten, og viser til sentralbanksjef Powell.

Han skriver videre at han mener Powell forsøkte å hjelpe Joe Biden og Kamala Harris i valgkampen.

«Europa har allerede senket syv ganger. Powell har alltid vært for sen, bortsett fra under valgperioden da han senket for å hjelpe Søvnige Joe Biden, og senere Kamala, med å bli valgt,» synser Trump.