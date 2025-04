Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Brødrene Joakim og Aleksander Blomskøld og kameraten Bendik Gill Bakken har skapt en pengemaskin med regnskapsselskapet Fiken. Nå er de tre gründerne gode for over én milliard kroner hver.

Prisingen av andre aktører i bransjen tilsier at Fiken kan ha en egenkapitalverdi på rundt 3,5 milliarder kroner, inkludert gjeld. Bakken sier de årlig får rundt 30 henvendelser om oppkjøp, men slår fast at Fiken ikke er til salgs.

Gullprisen har steget til nye rekorder, men aksjonærene i Akobo Minerals, Oslo Børs’ eneste gullselskap, blir fattigere og fattigere. Nå jakter Akobo penger igjen, med løfte om å levere 50 kilo gull i måneden senere i år.

Konsernsjef Jørgen Evjen forklarer at det viktigste nå er å levere på en ny driftsstrategi. Dette blir en viktig del av veksten og koster penger, men kan ifølge Evjen tidoble produksjonen i løpet av måneder.

Deutsche Bank har i årevis jaget den norske forretningsmannen Alexander Vik gjennom rettssystemer i flere land . Nå har banken fått klarsignal til å saksøke ham i Norge.

Striden stammer fra 2008, da banken krevde at Viks selskap Sebastian Holdings skulle stille med ekstra midler for å dekke store tap i valutamarkedet under finanskrisen. Etter at betalingen uteble, ble Vik dømt av en britisk domstol til å betale banken 243 millioner dollar.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om aksjemarkedet. Vi har aldri vært tilhenger av filosofien om å sitte stille i båten, og nå mindre enn noen gang.

Dramatiske hendelser skjer nesten hver dag, og president Donald Trump har flere måneder igjen hvor utspill og handlinger kan gjøre enhver prognose umulig. Det kan altså bli verre. Donald Trump hviler aldri, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Årsrapport:

Arendals Fossekompani

Makro:

Norge: Econ nye boliger, kl. 10.00

Danmark: Forbruker- og bedriftstillit april, kl. 08.00

Sverige: Arbeidsledighet mars, kl. 08.00

Spania: Handelsbalanse februar, kl. 10.00

ØMU: Budsjett og gjeld mot BNP 2024, kl. 11.00

IMF: World Economic Outlook, kl. 15.00

ØMU: Forbrukertillit april flash, kl. 16.00

Annet:

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

3M, Baker Hughes, General Electric, Halliburton, Lockheed Martin, Moody’s, Northrop Grumman, SAP, Tesla, Verizon

Ordinær generalforsamling:

Cadeler