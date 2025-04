Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,1] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de amerikanske børsindeksene over to prosent mandag, etter at president Trump igjen rettet skarp kritikk mot USAs sentralbanksjef, Jerome Powell.

«Trump krever nå at Fed kutter styringsrenten for å motvirke tegn til økonomisk svakhet. I en tid hvor verden trenger langsiktige beslutninger, belyser denne situasjonen en langt viktigere problemstilling: Hva skjer når kortsiktig politikk settes over institusjonell uavhengighet?», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker at en sentralbank som opererer på objektivt grunnlag, uavhengig av det politiske trykket i Washington, gir forutsigbarhet for investorer, bedrifter og husholdninger.

«Når denne uavhengigheten utfordres, svekkes ikke bare tilliten til Fed — men til hele det amerikanske finansielle systemet», skriver han, og påpeker at Trump tidligere har gitt uttrykk for at han ikke ser Feds uavhengighet som en fordel for USA.

«I stedet ønsker han i praksis å styre både finanspolitikken og pengepolitikken. Erfaringene fra andre land viser hvor farlig en slik utvikling kan være. Når en politisk leder får kontroll over begge disse kraftfulle verktøyene, åpner det døren for manipulering av økonomien for kortsiktige gevinster — på bekostning av langsiktig stabilitet».

Asia

Til tross for nok et fall på Wall Street mandag, er det rolig stemning på de asiatiske børsene tirsdag. I Japan faller Nikkei 0,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,03 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,31 prosent, CSI 300 er opp 0,03 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 0,04 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,12 prosent. Nifty 50 i India stiger 0,24 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,03 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 1,22 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er tirsdag morgen opp 0,71 prosent til 66,73 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,35 prosent på 62,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,33 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Wall Street-handelen var 2. påskedag preget av nok et angrep fra Trump på USAs sentralbanksjef. Fallet tiltok etter at Donald Trump postet en melding på Truth Social, hvor han tok til orde for rentekutt og kalte Powell for «en stor taper».

Dow JOnes endte til slutt ned 2,4 prosent, mens S&P 500 falt 2,4 prosent. Teknologitunge Nasdaq ble svekket 2,6 prosent.