En president som bygger tollmurer rundt USA har fått selv EUs mest proteksjonistiske land til å innse at de behøver nye handelspartnere, skriver Politico, som legger til at Donald Trump kanskje er det beste som har skjedd for frihandel i Europa.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen påpeker overfor avisen at mange land nå henvender seg til Brussel for en pålitelig partner som ikke «skifter mening over natten.»

– Land står i kø

– I en stadig mer uforutsigbar verden står land i kø for å samarbeide med oss, sier hun.

Den nye dynamikken gleder EUs mer økonomisk liberale medlemsland, som ofte har vært frustrerte over den mer proteksjonistiske linjen i Frankrike.

– Vi har frihandelsland som Sverige, de nordiske og baltiske landene. Vi har noen proteksjonistiske land og noen vippestater i midten, men mange av disse vippestatene beveger seg nå i vår retning. Medlemslandene har en følelse av at det haster. Vi må åpne nye handelsruter og inngå nye frihandelsavtaler, uttalte Sveriges handelsminister Benjamin Dousa til Politico da EUs handelsministre nylig møttes i Luxembourg.

EU-offensiv

Siden von der Leyen i desember innledet sin andre periode som EU-kommisjonens president, har Brussel ifølge avisen sluttført tiår med forhandlinger med Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay) – i tillegg til Mexico og Sveits. Videre er forhandlinger gjenopptatt med Malaysia og samtaler åpnet med De forente arabiske emirater.

PÅ OFFENSIVEN: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Bloomberg

Von der Leyen har også lovet å lande vanskelige forhandlinger med India om en frihandelsavtale i år, og søke et «tettere samarbeid» med CPTPP-landene. Frihandelsalliansen som siden i november i fjor har bestått av Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam ble nylig utvidet med Storbritannia.

Samtidig kan Australias parlamentsvalg 3. mai gi nytt liv til en handelsavtale der, etter at forhandlingene falt sammen på målstreken sent i 2023.

Kina-advarsel

USA er fortsatt EUs største handelspartner, og partene handlet seg imellom for 1.600 milliarder euro i 2023. Nærmest følger Storbritannia, Kina og Sveits.

Politico advarer om at EUs vei frem mot nye avtaler ikke blir enklere – i hvert fall ikke ennå. Én bekymring er at kinesiske varer utestengt fra det amerikanske markedet omdirigeres til Europa, noe som har utløst krav om sterkere beskyttelse av EUs indre marked.

EU og Kina har sjekket muligheten for å nullstille sitt forhold i lys av Trumps tollsatser, men en handelsavtale ligger ikke i kortene og EU går derfor bredt ut i sin søken etter nye handelspartnere.