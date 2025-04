Hvorfor koster ting det de koster?

Hvorfor koster poteter rundt 30 kroner per kilo, melk rundt 20 kroner liter’n og et helt ordinært brød i en norsk dagligvarebutikk rundt 45 kroner? Disse varene har jo en annen pris i Tyskland, Polen og Romania. Eller i Mongolia, for den sakens skyld. Den helt tollfrie bananen også, forresten. For ikke å snakke om at helt vanlig vann på flaske gjerne koster 40–50 kroner liter’n i en norsk «lavprisbutikk».

Svaret er selvsagt at prisene er tilpasset kjøpekraften vår. Vi synes prisene er helt OK, og kjøper ikke noe mer eller mindre av at prisene synker eller stiger. Markedet bestemmer prisene! Derfor er det forskjellige priser i Norge og Romania. Dette er det handelens kjerneoppgave å finne ut av. Og det gjør de.

Hvis vi er enige om at prisen på poteter, melk, brød, vann og bananer er tilpasset kjøpekraften vår, er neste spørsmål hvordan summen av dette fordeles på de ulike leddene i verdikjeden. Hvis bonden får mindre, blir det mer på alle andre. Og vice versa.

Trygve Hegnars teori synes å være at hvis tollen fjernes – i den grad den eksisterer – vil den norske bonden få samme betaling som den rumenske bonden og prisen i butikken vil bli lavere. Det er en søt tanke. Men den er feil.

For hvorfor i huleste skulle prisen senkes når dette ikke medfører økt salg? Ingen rasjonelle aktører i et marked vil gjøre dette. Det blir omtrent like dumt som om traderne hos Equinor skulle basere prisene sine på hvor mye det har kostet å utvinne oljen!

Markedet har bestemt at poteter koster rundt 30 kroner per kilo, melk rundt 20 kroner per liter og et helt ordinært brød i en norsk dagligvarebutikk rundt 45 kroner! På samme måte som markedet i Tyskland, Polen og Romania har bestemt prisene der. Prisen på den helt tollfrie bananen også, forresten. For ikke å snakke om at helt vanlig vann på flaske gjerne koster 40–50 kroner liter’n i en norsk «lavprisbutikk»

Prisen på melk i Norge bestemmes av hva vi er villige til å betale for melk i Norge! Helt uavhengig av om tollen er null eller tusen prosent.

Anders Nordstad

Siviløkonom og tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

(Innlegget er noe forkortet. Red.)