– Denne tilnærmingen vil styrke departementet fra grunnen av, fra kontorene til ambassadene, sier Rubio i en uttalelse tirsdag.

«Overflødige kontorer» vil bli fjernet, og enkelte ikke-lovfestede programmer som «ikke er i tråd med USAs kjerneinteresser» vil opphøre å eksistere, ifølge utenriksministeren.

I tillegg skal regionspesifikke funksjoner bli «konsolidert» slik at de blir mer funksjonelle, sier Rubio.

I helgen meldte The New York Times om et utkast til en presidentordre der flere ambassader var planlagt nedlagt. Formålet er å redusere det USAs regjering med president Donald Trump i spissen mener er «sløsing, svindel og misbruk».

(NTB)