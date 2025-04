Saken oppdateres:

Vladimir Putin har tilbudt å stoppe invasjonen av Ukraina langs den nåværende frontlinjen som en del av forsøkene på å nå en fredsavtale med USAs president Donald Trump, skriver Financial Times.

Putin sa til Trumps spesialutsending, Steve Witkoff, i St. Petersburg at Russland kunne gi opp kravene på områder i fire ukrainske regioner som fortsatt er under Kyivs kontroll. USA har foreslått et forlik der de anerkjenner Russlands eierskap av Krim og kontroll over deler av de fire regionene. Dette er første gang Putin har antydet at Russland kan trekke seg tilbake fra sine krav for å avslutte invasjonen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at han ikke har mottatt noen konkret fredsplan fra Trump, men han er åpen for samtaler etter en våpenhvile. Ukrainske og amerikanske forhandlere skal møtes i London på onsdag for å diskutere fredsprosessen, men Trumps spesialutsending Steve Witkoff og utenriksminister Marco Rubio har trukket seg fra møtet. Derimot forventes Trumps utsending Keith Kellogg å delta.

Putins talsmann Dmitry Peskov sa at det pågår intens arbeid med USA, men at forhandlingene er tidkrevende og ikke kan forventes å gi umiddelbare resultater.

USA vil anerkjenne Krim-halvøya som russisk