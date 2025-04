I en telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de to lederne også diskuterte Iran, understreket Trump at han står fast ved Israels side, ifølge Det hvite hus' talsperson Karoline Leavitt.

I samtalen fortalte Trump den israelske lederen om framgangen i atomsamtalene med Iran, og han understreket viktigheten av at Iran aldri får atomvåpen, sier Leavitt.

Trump skrev selv på Truth Social at han hadde diskutert en rekke temaer med Netanyahu, deriblant handel og Iran.

– Samtalen gikk veldig bra – vi er på samme side i alle spørsmål, skrev den amerikanske presidenten.

Til Midtøsten i mai

Samtidig opplyser pressesekretær i Det hvite hus, Karoline Leavitt, at Trump skal besøke Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater fra 13. til 16. mai.

Reise til Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene har lenge vært en del av Trumps reiseplaner, men det har ikke vært satt noen dato før nå.

Den amerikanske presidenten erklærte tidlig at hans første utenlandstur kom til å gå til Saudi-Arabia. Tidlig i mars sa han at amerikanske presidenter vanligvis besøker London på sin første reise ut av USA, men at han hadde sagt til Saudi-Arabia at han ville komme dit først dersom de var klare til å investere 1000 milliarder dollar i USA.

Leavitt sier samtidig at presidenten og førstedame Melania Trump kun skal ære i Italia én dag i forbindelse med pave Frans' begravelse. Presidenten reiser fra Washington fredag morgen og skal være tilbake lørdag kveld.

Paven gravlegges lørdag, og seremonien på Petersplassen er ventet å begynne klokken 10 på formiddagen.

