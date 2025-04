Han er opprørt over at regjeringen åpner for å gi 160 millioner kroner for å slette gjelden til Moskenes kommune hvis de frivillig slår seg sammen med Vestvågøy kommune i Lofoten.

– Vi kan ikke støtte koblingen mellom gjeldssletting og kommunesammenslåing. Løsningen Arbeiderpartiet foreslår, er både kortsiktig, prinsippløs og uansvarlig, sier Sande til NTB.

– Vanvittig signal

Ifølge statssekretær Emil Raaen (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet er dette et ekstraordinært tilfelle, der Moskenes kommune i lang tid har slitt med dårlig økonomistyring.

Kommunen sliter med en gjeld på over 100 millioner kroner og har vært på den såkalte Robek-listen, et register over kommuner med dårlig økonomisk styring, siden 2012.

– Man åpner opp for et prinsipp om at en hvis en kommune sliter økonomisk eller har stor gjeld, så kan man bare slå seg sammen med en annen for å slette gjelden, sier Sande.

Det er et «vanvittig signal» og et «markant brudd» med det som har vært et viktig prinsipp i det lokale selvstyret, mener den tidligere kommunalministeren.

Avviser gjelds-presedens

Raaen avviser dog at flere kommuner kan få lignende hjelp og understreker at den økonomiske situasjonen i Moskenes kommune er ekstraordinær.

– Dette er ikke en vei for å slette gjeld. Det er en ekstraordinær økonomisk situasjon knyttet til Moskenes, og det er ikke et eksempel til etterfølgelse, slår Raaen fast.

Sande er enig i at situasjonen i Moskenes ikke er god, men mener det finnes bedre løsninger for kommuner som sliter.

– De må hjelpes gjennom bistand til lokalpolitikerne i samarbeid med andre kommuner, slik at de kan komme seg gjennom en krevende tid.

Men Ap driver Høyre-politikk

Sp-politikeren mener Arbeiderpartiet med dette klistrer seg opp mot Høyres kommunepolitikk og påpeker at dette heller ikke er forankret i folkeavstemninger.

– Man skal altså sammenslå kommuner uten at folk har fått sagt sin mening gjennom en folkeavstemning. Dette er uklokt, det viste Høyres tvangssammenslåingsprosess, sier han.

Solberg-regjeringen gjennomførte sin kommunereform i årene 2017 til 2020. 119 kommuner ble slått sammen til 47 nye kommuner, hvorav 31 av dem ble tvangssammenslått.

Mens Senterpartiet satt i regjering fra 2021 til i vinter i år, har partiet vært opptatt av å reversere flere sammenslåinger. Flere fylker ble splittet, men på kommunefronten er det kun én oppsplitting: Haram og Ålesund.

