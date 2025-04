Børser verden over reagerer onsdag positivt på USA-president Donald Trumps uttalelser om at han er åpen for å senke Kina-tollen betydelig fra dagens 145 prosent.

– Den vil reduseres betydelig, men vil ikke være null. Vi skal være veldig snille, og de skal være veldig snille, så får vi se hva som skjer, sa Trump i Washington tirsdag.

Les også – Rammer USA hardere enn Kina Det er primært amerikanske importører som betaler USAs toll på kinesiske varer. Og fredag slo Kina kraftig tilbake. – Nivået på tollsatsene bety ikke noe lenger, sier Kelly Chen i DNB Markets.

– Trump trenger en avtale

Utspillet kom etter finansminister Scott Bessents uttalelser om at han forventer deeskalering i handelskrigen, og åpner for en avtale med Kina.

TRUMP HAR PANIKK: Alicia Garcia-Herrero, sjeføkonom for Asia- og Stillehavsregionen i Natixis. Foto: LinkedIn

Beijing har ikke offisielt svart på Trumps løfte om å være «snill», men den kinesiske nyhetstjenesten Cailian karakteriserer det ifølge Bloomberg som «et tegn på at Trump allerede mykner opp.» På mikrobloggtjenesten Weibo var «Trump feiger ut» blant temaene som trendet best onsdag.

– Trump har panikk grunnet det kraftige markedsfallet og fortsatt veldig høye amerikanske statsrenter. Han trenger en avtale, og det raskt. Kina trenger ikke å tilby noe stort under slike forutsetninger, sier Alicia Garcia-Herrero, sjeføkonom for Asia- og Stillehavsregionen i Natixis, til nyhetsbyrået.

– Kina klare for å snakke

I løpet av de siste dagene har Beijing sendt sentralbanksjef Pan Gonsheng, hans nestkommanderende Xuan Changneng og finansminister Lan Fo'an til Washington, som denne uken avholder møter i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

TIL WASHINGTON: Kinas finansminister Lan Fo'an. Foto: Bloomberg

Bloomberg hevder disse møtene kan være muligheter for meningsutvekslinger mellom ledende kinesiske og amerikanske offisielle tjenestepersoner, noe som igjen kan åpne døren for handelsforhandlinger.

Henry Wang Huiyao, gründer av den Beijing-baserte tankesmien «Center for China and Globalization», mener forrige ukes utnevnelse av Li Chenggang til visehandelsminister og handelsutsending er et viktig tegn.

– Dette viser at Kina er klar for samtaler. Jeg er sikker på at dette vil få en respons fra Kina, så forhåpentlig får vi en stabiliserende, roligere periode og kan fortsette forholdet til president Trump så normalt som mulig, sier han.