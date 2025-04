Støre fastholder: Regjeringens skattepolitikk er forutsigbar

Det var skatt som sto i fokus da opposisjonen fikk mulighet til å grille statsministeren i spørretimen på Stortinget onsdag.

– Det jeg lurer på, er om statsministeren vil erkjenne at det har vært i overkant mye uro og uforutsigbarhet i skattepolitikken ført av hans regjering og som har rammet næringslivet unødvendig hardt her hjemme de siste fire årene? sa Høyre-nestleder Henrik Asheim i et oppfølgingsspørsmål.

– Nei, president, det vil jeg ikke erkjenne, kom det kontant fra Støre.

Forsvarte lakseskatten

Både overfor Asheim og Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn var hovedpoengene de samme: Støre la vekt på at norsk økonomi går godt, at arbeidsledigheten er lav, og at også midlertidige grep som økt arbeidsgiveravgift er blitt utfaset etter å ha blitt innført.

Også den omstridte lakseskatten, eller grunnrenteskatten på havbruk som den egentlig heter, fikk et varmt forsvar fra statsministeren.

– Det er et historisk riktig grep. Det skapte mye støy, sånn blir det når man innfører store endringer, men det kompletterer det norske skatte- og avgiftssystemet med tanke på naturressurser og bruken av dem.

Vil ikke garantere samme skatte- og avgiftsnivå for bedrifter alene

Samtidig var Støre tydelig på at regjeringen har gjort det han kaller «skattevekslinger» for å møte midlertidige utfordringer, og at han mener det var riktig.

Rotevatn ville vite om Arbeiderpartiets skattepolitikk innebærer at både skatte- og avgiftsnivået for bedrifter skal forbli uendret, eller bare skattenivået.

– Det tydelige svaret er at det samlede skatte- og avgiftsnivået for bedrifter og personer skal være på dagens nivå, svarte Støre.