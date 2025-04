Under et besøk i India onsdag sa Vance at det nå er på tide å ta et av de siste skrittene i retning av en våpenhvile og fred.

Han utdypet dette og beskrev det nødvendige skrittet som å «fryse de territorielle linjene på et nivå i nærheten av der de er i dag».

– Det betyr naturligvis at både ukrainerne og russerne må gi opp noe territorium som de i dag eier, la han til.

Truer med å trekke seg

Vance gjentok også trusselen om at USA vil trekke seg fra hele fredsprosessen om det ikke snart blir framgang.

– Vi har lagt fram et veldig tydelig forslag til både russerne og ukrainerne. Det er på tide at de enten sier ja, eller at USA forlater denne prosessen.

Flere amerikanske medier har sitert kilder som hevder USA vil foreslå å anerkjenne den ukrainske, russisk-okkuperte Krim-halvøya som russisk.

En slik anerkjennelse var del av en plan som USA presenterte på et møte i Paris forrige uke, ifølge Reuters.

– Krever aksept

Angivelig ønsker USA også at Ukraina og europeiske land aksepterer at Russland nå kontrollerer store deler av fire andre ukrainske fylker. For disse områdene skal det imidlertid ikke være krav om noen formell anerkjennelse.

Ifølge nyhetsnettstedet Axios ser USA for seg at Ukraina til gjengjeld skal få tilbake en liten del av fylket Kharkiv som Russland har okkupert.

President Volodymyr Zelenskyj har avvist muligheten for at Ukraina kan gi fra seg landområder og har sagt at disse tilhører det ukrainske folk.

Ukraina-krigen diskuteres onsdag av representanter for Ukraina, USA og europeiske land på et møte i London. USAs utenriksminister Marco Rubio skulle egentlig deltatt, men meldte avbud kort tid før avreise til London.

(NTB)