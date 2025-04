Sverige vil gi 600.000 kroner til asylsøkere som forlater landet

Den svenske regjeringen la onsdag frem den nye støtten, som ligger på 600.000 svenske kroner for en familie og 350.000 kroner for én voksen.

Formålet er ifølge regjeringen at asylsøkere som ikke trives i Sverige eller har havnet i utenforskap skal få en mulighet til en ny start i et annet land. Målgruppen er særlig de med permanent oppholdstillatelse.

Kravet for å få innvilget støtte er at man flytter fra Sverige og bosetter seg permanent utenfor EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Sveits.

Regjeringen trapper også opp kontrollen av støtten for å hindre at ordningen blir misbrukt.

– Risikoen for at flere personer søker seg til Sverige kun for å få dette bidraget, finnes ikke nå, sier innvandringsminister Johan Forssell (M).