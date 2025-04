Solberg gir Støre Trump-tips før skjebnemøtet

– En del av nøkkelen var tydelig kommunikasjon, med konkrete eksempler og økonomiske argumenter som treffer amerikanske interesser, sier Solberg til NTB.

Torsdag skal Støre og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) møte den amerikanske presidenten i Det hvite hus i Washington D.C.

Høyre-lederen fikk mye ros for møtet hun hadde med Trump tilbake i 2018 da hun var statsminister. Hun ønsker Støre lykke til i møtet.

– Så er det ikke min rolle å gi Støre råd, for det trenger han ikke, sier hun, men deler noen av sine erfaringer fra sitt møte.

Mener Stoltenberg spiller en viktig rolle

Solberg understreker at relasjonen mellom Norge og USA ikke avgjøres i det ene møtet, men i alle kanaler hele tiden.

Hun mener utenriksministrene hun hadde i sin regjering, Ine Eriksen Søreide og Børge Brende, spilte en viktig rolle.

– Det var nok viktig for at jeg ble en av de første europeiske regjeringssjefene som møtte ham i Det hvite hus sist. Slik jeg også tipper at dagens finansminister har spilt en rolle nå, sier Solberg.

Jens Stoltenberg møtte den amerikanske presidenten flere ganger i sin tid som Natos generalsekretær fra 2014 til i fjor. Han var også til stede i Trumps andre presidentinnsettelse i januar i år.

Må vise de norske tallene

I møtet skal de diskutere en rekke ulike temaer, blant annet handel og næringsliv, den sikkerhetspolitiske situasjonen, Nato og krigen i Ukraina, ifølge Statsministerens kontor.

Norske varer ble ilagt en toll på 15 prosent i Trumps tollplan som kom 2. april. Noen dager senere kom imidlertid meldingen om en pause på 90 dager i økningen av tollsatsene for alle land utenom Kina.

– Erfaringene fra arbeidet min regjering gjorde i Trumps forrige periode, viser at det er mulig å nå gjennom med norsk virkelighetsforståelse og norske budskap, også overfor en Trump-ledet amerikansk administrasjon, sier Høyre-lederen.

Solberg mener at Norge må være tydelige på at egne tall viser at det er Norge som har et handelsunderskudd mot USA – og ikke omvendt.

– Han vil ha gevinst her og nå

Å vise at disse tallene tegner et riktigere bilde av handelsbalansen mener Høyre-lederen er helt avgjørende ettersom amerikanske myndigheter tilsynelatende tar utgangspunkt i nettopp handelsbalansen for å beregne tollsatser.

– Jeg opplevde at Trump i praksis var opptatt av to ting: Han var opptatt av å selge, at vi var en god handelspartner, at vi faktisk kjøpte mer fra USA enn vi solgte til dem, sier hun og legger til at det andre han var opptatt av, var forsvarssamarbeid.

– Han er en mann som vil ha raske resultater og gevinst her og nå.