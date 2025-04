Trump pålegger universiteter mer åpenhet om pengegaver

Den amerikanske presidenten signerte sju presidentordrer knyttet til utdanning onsdag kveld. En av dem krever altså opplysninger fra universiteter om pengegaver.

En annen ordre legger opp til å stramme inn kravene for akkreditering av universiteter. Akkreditering er nødvendig for å få tilgang til milliarder av dollar i statlig studiestøtte til studentene. De føderale myndighetene står ikke for denne akkreditering, men har oppsyn med organisasjonene som gjør det.

Trump har ofte klaget over at institusjoner som han mener ikke har god nok kvalitet på utdanningen, blir godkjent. Nå får akkrediteringsorganisasjonene ansvar for å begrense eller fjerne autoriseringen av universiteter som ikke holder god nok kvalitet eller som bryter borgerrettigheter.

Flere hundre millioner dollar i føderale, midler til en rekke universiteter er allerede satt på vent, og institusjoner er under press for å endre noe av sin praksis. Trump-administrasjonen har i den sammenheng pekt på det den mener er manglende bekjempelse av antisemittisme. Toppuniversitetet Harvard har gått til søksmål mot regjeringen for pengestoppen.

Bunken av nye ordrer dekker også fler andre temaer, blant annet oppbygging av kompetanse om kunstig intelligens i skolene og bedre arbeidstrening innen yrkesfag.