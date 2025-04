Russland: Anklager Zelenskyj for å nekte å inngå kompromiss

Zakharova anklager Zelenskyj for å med vilje ha avsporet samtalene om en fredsprosess som foregikk i London i går, der amerikanske og europeiske representanter deltok.

Hun sier den ukrainske presidenten kun er åpen for en våpenvilje på sine vilkår, og at han har vist at han er villig til å ødelegge forhandlingsprosessen uansett pris.

Zelenskyj avviste onsdag USAs forslag om at den okkuperte Krim-halvøya bør bli russisk som ledd i en fredsavtale, og sa det var i strid med den ukrainske grunnloven.

Det fikk USAs president Donald Trump til å lange ut mot Zelenskyj.

– Det er provoserende uttalelser som Zelenskyjs som gjør det vanskelig å lande denne krigen. Han har ingenting å skryte av. Han kan få fred eller kjempe i tre år til før han mister hele landet, sa Trump.

Zelenskyj fastholdt imidlertid at han har håp om at samarbeid med vestlige allierte vil føre til fred.