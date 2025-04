KrF: Utenkelig med Listhaug som statsminister

– Vi trenger et sterkt KrF som trekker politikken mot sentrum, sier KrF-leder Dag-Inge Ulstein til NRK torsdag.

Partiet strever med oppslutningen på meningsmålingene, men jobber for å komme seg over sperregrensen på 4 prosent til stortingsvalget. Under partiets landsmøte i Bergen i helgen vil standpunktet om å støtte Høyre og Erna Solberg som statsminister trolig bli sementert nedover i partiet.

Høyre har ligget under Frp på målingene i lang tid, men at KrF skal kunne sitte i en regjering ledet av Sylvi Listhaug som statsminister, vil ikke Ulstein en gang vurdere.

– Det er ett naturlig tyngdepunkt i en sentrum-høyreregjering. Det er Erna Solberg som har mest støtte og tillit bak seg. Det er et veldig usannsynlig scenario, svarer Ulstein på spørsmålet.

– Vi har samarbeidet godt med Frp og andre og fått gjennomslag, men jeg tenker at det er sentrum-høyre vi har pekt på, og Erna som er naturlig, la Ulstein til.