30.000 offentlig ansatte har havnet i Stoltenbergs felle

«Samordningsfellen» er en populær betegnelse på et upopulært fenomen som innebærer at tjenestepensjonen til offentlig ansatte blir lavere og lavere for hver måned de fortsetter å jobbe etter 67 år. Jobber de lenge nok, får de 0 kroner i tjenestepensjon selv om de har arbeidet og spart opp slik pensjon i 30–50 år.

Samordningsfellen er en diskriminerende forskjellsbehandling etter alder og fødselsår, som berører kun årskullene født mellom 1944 og 1962. De som er født i 1943 og tidligere, samt de som er født fra 1963 og senere, taper aldri opptjent tjenestepensjon. Det gjør heller ikke stortingsrepresentantene som ble del av en ny ordning 1. januar 2012.

30.000 ansatte har tapt 3 milliarder kroner

Offentlig ansatte er obligatoriske medlemmer i en offentlig pensjonsordning. Ansatte har en avtale om tjenestepensjon på 66 prosent i samlet pensjon beregnet av sluttlønn. 66 prosent av sluttlønn fratrukket folketrygden (samordningsfradraget) skal til sammen utgjøre 66 prosent av sluttlønn (samlet pensjon). Mange har under 50 prosent av sluttlønn.

Hvorfor? Fordi folketrygden ikke kan erstatte tapet av opptjent offentlig tjenestepensjon slik det er lagt opp til i samordningsfellen. De ansatte har hele tiden holdt sin del av avtalen og betalt 2 prosent av sin lønn i premie, også etter at hele tjenestepensjonen var tapt.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og arbeidsminister Rigmor Aasrud (Ap) ble for grådige. 30.000 ansatte har tapt 3 milliarder kroner, jfr. arbeidsminister Marte Mjøs Persens (Ap) brev av 2. januar 2023. Ikke nok med at alle måtte arbeide lenger for den samme pensjonen som før 2011 (levealdersjustering, som er bærebjelken i pensjonsreformen), de ville også forsyne seg av de ansattes allerede opptjente tjenestepensjon ved 67 år bare fordi de arbeidet etter 67 år.

Metoden var å lure de ansatte til å betale tapt tjenestepensjon med sin egen folketrygd – et misbruk av folketrygden, som ble fleksibel i 2011.

11. april i år påstår nåværende finansminister Jens Stoltenberg til VG at «pensjonsreformen har gjort det mer lønnsomt å stå lenger i jobb». Det motsatte er bevist. Ap bør støtte lovforslaget fra FrP om å avvikle samordningsfellen.