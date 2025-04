Støre og Stoltenberg gjør seg klare til å møte Trump

Ukraina-krigen blir et sentralt tema, bekrefter statsministeren overfor NTB.

– Det er nå stor diplomatisk aktivitet, og det er avgjørende at USA er involvert for å få en varig og rettferdig fred i Ukraina, sier Støre, som ankom Washington natt til torsdag norsk tid.

Han møter den amerikanske presidenten sammen med finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Torsdag startet han dagen grytidlig med en joggetur forbi Lincoln-monumentet, før han og Stoltenberg samlet seg i den norske ambassaden i Washington for en siste runde med forberedelser.

Presser Ukraina

De siste dagene har Trump lagt hardt press på president Volodymyr Zelenskyj om å si ja til en avtale som innebærer at Russland får kontroll over Krim og de fire regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Men torsdag endret han tonen noe, etter nattens russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv med både ballistiske raketter og droner. Minst ni mennesker ble drept.

– Jeg er ikke fornøyd med de russiske angrepene i Kyiv. Det er ikke nødvendig og veldig dårlig timing. Vladimir, stopp!, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Onsdag samlet representanter for Ukraina, USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland seg i London for å diskutere mulige fredsløsninger.

Eksperter: Risikabelt

Som Nato-sjef hadde Stoltenberg mye å gjøre med Trump, og han har tidligere blitt omtalt som en «Trump-hvisker», altså en presidenten gjerne lytter til.

– Jeg ser fram til møtet. Det blir et viktig møte. Det er alltid viktig å møte USAs president, sier Stoltenberg til NTB.

Hva møtet vil resultere i, er imidlertid uklart. Støre har tidligere understreket at det er svært viktig med personlig kontakt.

I det norske utenrikspolitiske miljøet er det delte meninger om hvorvidt det er strategisk lurt å møte Trump nå, skriver Dagens Næringsliv.

Nupi-forsker Karsten Friis mener risikoen kan være høyere enn en eventuell oppside.

Overrasket

– Jeg ble ganske overrasket over at Norge hadde bedt om dette møtet. Mitt inntrykk var at man skulle ligge lavt. Det var snakk om mye risiko og et veldig usikkert terreng, og forsiktighetslinjen var dominerende, sier han til avisa.

Støre er den tiende regjeringssjefen i rekka som får møte Trump.

Både Storbritannias Keir Starmer, Frankrikes Emmanuel Macron og Italias Giorgia Meloni har etter sigende kommet nokså tomhendte ut fra lignende møter, mens Zelenskyj ble regelrett skjelt ut og ydmyket da han møtte Trump på Det ovale kontor i slutten av februar.