Saken oppdateres!

Etter en lunsj bak lukkede dører er Trump og Støre og har funnet veien til det ovale kontor.

– Vi har snakket om handel, og vi kommer definitivt godt overens på handel. Jeg tror statsministeren vet at USA vært snille med mange gjennom årene. Det er på tide for oss å dra nytte av det også, forteller Trump.



– På handel har vi lagt vekt på at vi begge kan dra nytte av handel, og at vi kan finne gode løsninger, sier legger Støre til.

– Forholdet mellom USA og Norge kan ikke bli stort bedre, sier Trump

Toll på agendaen

Fra journalistene til stede ble det stilt spørsmål om handelsbalansen mellom Norge og USA, hvor begge hevder å ha et handelsunderskudd mot hverandre.

– Med USA har nesten alle overskudd. Det er nesten et fantastisk fenomen. Dere har kanskje noen milliarder dollar i overskudd, spurte Trump Støre med et smil.

– Jeg gratulerer dere med det.

Fra den norske delegasjonen har det vært klar tale om at møtet ikke vil være et forhandlingsmøte, men at det vil snakkes om toll, dette ble senere bekreftet av Trump.

Krigen i Ukraina

– Vi har omtrent 5000 som dør i den idiotiske krigen hver uke. Vi kan redde tusenvis av mennesker. Jeg liker ikke at det tar lang tid i det hele tatt. Det er mye hat der, mye ond blod, men jeg håper vi kommer i mål.

Blant annet vil Støre minne Trump om at det Norge følger med på i nord, er noe som direkte berører USA sikkerhetspolitisk.

Hva møtet konkret ventes å resultere i, er imidlertid uklart. Støre har tidligere understreket at det er svært viktig med personlig kontakt med USA. Støre har blant annet uttalt at han kommer til å invitere Trump til Norge.

Støre er den tiende regjeringssjefen i rekken som får møte Trump etter at han i januar ble innsatt i sin andre presidentperiode.