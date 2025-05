EU langt unna avtale med USA

EU har ikke sluppet unna Donald Trumps generelle toll på 10 prosent eller de såkalte gjensidige tollsatsene, og den 90 dager lange utsettelsen går ut i juli. Det bidrar til å gjøre handelsforholdet til USA anspent, noe EU ønsker å finne en løsning på.

– Vi skal ikke legge skjul på at vi fortsatt er langt unna å bli enige, sier Frankrikes næringsminister Eric Lombard i et intervju i forbindelse med at han deltar på vårmøtet til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) i Washington.

På et IMF-arrangement la imidlertid Tysklands finansminister Jörg Kukies an en håpefull tone.

– Vi er optimistiske med tanke på få det til, før eller senere, sa han.

Lombard har merket seg at amerikanerne omtaler europeerne som venner og allierte i handelssamtalene, og at de ønsker fremgang. Han sier det er god stemning i samtalene med amerikanske tjenestemenn.

(NTB)