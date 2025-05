Vil bli sittende: Trump har startet salget av 2028-merch

Trump Orgaization har nå startet salg av caps med logoen «Trump 2028». Det er den siste i rekken av indikasjonen på at Donald Trump ønsker å stille til i nok et presidentvalg, melder Politico.

President Trumps sønn, Eric Trump, la nylig ut et bilde på Instagram-storyen sin der han hadde på seg «Trump 2028»-cap'en, som selges for 50 dollar. Også Trumps politiske organisasjon skal ifølge nettstedet ha promotert salget på sosiale medier.

Også en t-skjorte ble gjort tilgjengelig for kjøp. Den har teksten «Rewrite the Rules» under «Trump 2028», og er dermed en enda mer åpenbar oppfordring til å lage et unntak for at Trump skal kunne stille i nok et valg.

En tredje periode for Trump vil imidlertid være i strid med det 22. grunnlovstillegget, som sier at ingen person skal velges til presidentembetet mer enn to ganger.

«Det finnes metoder»

Det har imidlertid ikke stoppet en rekke MAGA-tilhengere i å ytre at presidenten bør forsøke å stille til valg igjen. I desember uttalte blant andre profilerte Steve Bannon at «Kanskje gjør vi det igjen i 2028?»

Trump selv nektet i et intervju med NBC i mars å utelukke en tredje periode. Han uttalte da at «det finnes metoder» for å få det til.

– Du vet, vi er veldig populære. Og du vet, mange vil at jeg skal gjøre det. Men jeg mener, jeg sier i utgangspunktet til dem at vi har en lang vei å gå, du vet, det er veldig tidlig i administrasjonen, sa presidenten til NBC, ifølge Politico.

Også i mai 2024 fremmet Trump ideen, og trakk frem Franklin D. Roosevelts fire valgseire, som kom før det 22. grunnlovstillegget trådte i kraft på 1950-tallet.

– Du vet, FDR, 16 år – nesten 16 år – han satt i fire perioder. Jeg vet ikke, kommer vi til å bli ansett tre perioder? Eller to perioder?, sa Trump før hans siste valgseier.