Trump vil øke gruvedrift på havbunnen

Medarbeidere i Det hvite hus sier at initiativet har et betydelig omfang og at målet er å grave opp over en milliard tonn mangannoduler og andre mineraler fra havbunnen.

Virksomheten skal angivelig gi statskassen store, nye inntekter og skape verdifull virksomhet for amerikanske selskaper. Amerikansk økonomi skal få en solid vitamininnsprøytning, heter det.

Gruvedrift på havbunnen er et omstridt tema internasjonalt. Miljøvernorganisasjoner og det internasjonale havbunnsbyrået, som er et FN-organ, har siden 1990-tallet forsøkt å trekke opp regler for slik aktivitet i internasjonale farvann.

USA har ikke godkjent det juridiske grunnlaget for denne kontrollvirksomheten og er ikke medlem av det FN-tilknyttede organet.