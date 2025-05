Trumps akilleshæl i tollpolitikken

USA fører i økende grad en aggressiv og ensidig handelspolitikk. President Trumps gjeninnføring av høye tollsatser for å redusere vareunderskuddet får naturlig nok størst oppmerksomhet. Men det vi sjelden snakker om, er hvordan denne politikken også rammer en annen og ofte glemt del av økonomien: tjenesteeksporten. Her ligger en overraskende sårbarhet i amerikansk næringsliv – som EU kan utnytte i tillegg til å legge toll på varer som produseres i amerikanske delstater hvor republikanerne styrer.

I februar 2025 var USAs underskudd i varehandelen hele 147 milliarder dollar. Samtidig hadde de et overskudd på 24,3 milliarder i tjenestehandel, særlig innen finans, IT, rådgivning og reiseliv. Disse sektorene har vokst stødig, og utgjorde i 2023 rundt 11 prosent av USAs BNP. Det er derfor interessant at tjenestehandelen ikke får større oppmerksomhet i amerikansk handelspolitikk.

Som Wall Street Journal nylig påpekte i sin artikkel «Trade Math Ignores a Major Export», opererer USA med en smal forståelse av handelsbalanse – som om tjenester ikke teller. Resultatet er at amerikanske tjenestebedrifter risikerer å bli skadelidende av sin egen nasjons politikk. Det gir EU et strategisk handlingsrom.

Når USA øker tollsatsene på varer, svarer motparter tradisjonelt med lignende tiltak. Men erfaringen fra handelskrigen med Kina i 2018–2020 og igjen i 2025 viser at det er mulig å gå lenger: Kina svarte ikke bare med varebaserte mottiltak, men også med eksportrestriksjoner og regulatorisk press på amerikanske tjenesteleverandører. Slike grep har effekt.

EU bør vurdere lignende virkemidler. Ikke for å eskalere en konflikt, men for å skape balanse og ansvarlighet i handelsrelasjonene. Tre virkemidler peker seg ut:

For det første kan EU bruke lisenskrav og godkjenningsordninger for å begrense handlefriheten til amerikanske selskaper innen finans og digitale tjenester.

For det andre kan EU, ved å skjerpe krav til datalagring, cybersikkerhet og skattegjennomsiktighet, gjøre det mindre lønnsomt for amerikanske selskaper å operere på like vilkår.

For det tredje kan signaleffekter og økt regulatorisk kompleksitet påvirke investeringslyst og markedsekspansjon negativt for amerikanske aktører.

Det finnes et økonomisk rasjonale bak slike tiltak. Forskning fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og Brookings Institution peker på at toll ofte har utilsiktede konsekvenser gjennom ringvirkninger i tilstøtende sektorer. For eksempel påvirkes tjenesteytere når kostnader øker eller når verdikjeder forstyrres. I tillegg kan represalier gi negative signaler som bremser amerikansk tjenestebasert investering og vekst internasjonalt.

Dette handler ikke om europeisk proteksjonisme. Det handler om prinsipiell ansvarlighet. I en åpen og global økonomi må en aktør som USA ikke få sette premissene ensidig – særlig når de har så mye å tape i sin mest dynamiske eksportsektor.

For EU handler det om å bruke sine virkemidler strategisk. Ved å adressere ubalansen mellom amerikansk varepolitikk og deres tjenestebehov, kan man påvirke mer effektivt. Tjenestesektoren er USAs stolthet – og deres akilleshæl.

Tor Wallin Andreassen

Professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH)