Siden han kom tilbake til makten i januar, har Trump innført 10 prosent toll på varer fra de fleste av USAs handelspartnere og 145 toll på mange kinesiske produkter.

Kina har til gjengjeld innført toll på 125 prosent på varer fra USA, samtidig med at USA utsatte i 90 dager høye tollsatser som ble innført på varer fra øvrige handelspartnere.

Nye innspill fra Trump-administrasjonen fra dag til dag har ført til dramatiske oppturer og nedturer på verdens børser og stor usikkerhet i markedet.

– I spillteori kalles dette strategisk usikkerhet. Det innebærer at du ikke skal fortelle personen på den andre siden av forhandlingene hvor du vil, sa Bessent til ABCs This Week søndag.

– Han har vist fram de høye tollsatsene. Det er pisken. Det er øvre tak for tollen. Og gulroten er: Kom til oss, fjern tollen deres, fjern andre handelshindringer, slutt å manipulere valutaen deres, slutt å subsidiere arbeid og kapital. Så kan vi snakke, sa han videre.

Trass i at Trump hevder at det er mange mulige avtaler på bordet, og at mange land ber om forhandlinger, foreligger det få konkrete detaljer, og Bessent unnlater å svare når han blir bedt om å være mer konkret.

Trump sa i et intervju nylig med Time Magazine at Kinas president Xi Jinping har ringt for å snakke om handelspolitikk, men Kina benekter at det har vært samtaler med USA.