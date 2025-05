På en presseseanse i New Jersey søndag sa Trump at han er skuffet over at Russland har fortsatt å angripe Ukraina. Den amerikanske presidenten fortalte også at samtalene han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Vatikanet lørdag, var et gode.

– Jeg ser ham som roligere. Jeg tror han forstår situasjonen, og jeg tror han ønsker å inngå en avtale, sa Trump om Zelenskyj.

Trump sier at de neste dagene vil vise om samtalene har ført til fremskritt i konflikten mellom Russland og Ukraina.

Les også Lar seg ikke presse av Trump – Kundene våre må ha øynene åpne, gjennomføre risikovurderinger og ha et bevisst forhold til hvordan man angriper den nye verdenssituasjonen, sier adm. direktør Arbab Dar i EY.

Tror Zelenskyj vil gi opp Krym

USAs utenriksminister Marco Rubio sier Trump-administrasjonen kan gi opp sine forsøk på å megle fram en avtale hvis Russland og Ukraina ikke gjør fremskritt.

– Det må skje snart. Vi kan ikke fortsette å bruke tid og ressurser på denne innsatsen hvis den ikke kommer til å bære frukter, sa Rubio til NBC.

Trump sa søndag at han tror Ukrainas president er klar til å gi opp Krym-halvøya.

– Ja, det tror jeg, svarte Trump på spørsmål om han mente Zelenskyj var klar til å gi opp territoriet som Russland okkuperte i 2014.

USA har tidligere åpnet for at den okkuperte Krym-halvøya kan bli russisk i en fredsavtale, samt andre okkuperte områder, noe den ukrainske presidenten hittil har avvist.

Les også Nord-Korea bekrefter soldater i Ukraina Nord-Korea bekrefter for første gang at de har sendt soldater for å kjempe for Russland i krigen mot Ukraina, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Vil fortsette å angripe

Trump ba Putin om å stoppe angrepene på Ukraina og få på plass en avtale om fred.

I et forhåndsinnspilt intervju som ble sendt på CBS-programmet «Face the Nation» søndag, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Russland vil fortsette å angripe mål som brukes av Ukrainas militære.

Han hevder målet som ble angrepet i Kyiv forrige uke, som drepte sivile, ikke var absolutt sivilt. Han sa da at Russland bare angriper steder som brukes av militæret.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skrev på meldingsappen Telegram at hans øverste militære leder rapporterte at Russland allerede hadde gjennomført nesten 70 angrep på søndag.

– Situasjonen ved fronten og den russiske hærens faktiske aktivitet beviser at det for tiden er utilstrekkelig press på Russland fra verden for å avslutte krigen,» sa Zelenskyj.