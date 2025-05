I begynnelsen av året var statsminister Justin Trudeau historisk upopulær og følte seg presset til å trekke seg som leder av Det liberale partiet.

På det tidspunktet ledet den konservative utfordreren Pierre Poilievre overlegent. I en måling i desember hadde de liberale 16 prosent oppslutning og de konservative 45 prosent. Poilievre var ansett som en sikker kandidat til å overta som statsminister i Canada.

Men to uker etter at Trudeau varslet at han trekker seg, ble Trump innsatt som president i USA og han startet kort tid etter en voldsom offensiv mot Canada som har skapt vondere blod mellom de to nære allierte i begges historie.

Fra den ene dagen til den neste innførte Trump 25 prosent toll på alle produkter fra Canada, unntatt energi, som fikk 10 prosent toll; han begynte å snakke om å innlemme Canada som USAs 51. delstat, og i tråd med det begynte han å omtale Trudeau som guvernør i stedet for statsminister.

Canadisk samling

Riktignok ble mesteparten av tollen utsatt, men skaden var skjedd. Canadierne samlet seg som aldri før, og satte i gang en spontan boikott av alle amerikanske produkter, både i delstatenes regi og på det private plan.

Provinsregjeringene fjernet amerikansk whisky og vin fra hyllene i de canadiske vinmonopolene, supermarkeder merket amerikanske produkter, og forbrukerne snudde ketsjup-flasker opp ned i hyllene for å signalisere at de ikke burde kjøpes.