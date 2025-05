Russland hevder å ha gjenerobret hele Kursk-regionen, mens Ukraina avviser det og sier at kamper fortsatt pågår.

Nordkoreanske soldater har spilt en viktig rolle, og soldatene som har gitt sine liv, beæres av Russland, melder Kreml i en pressemelding.

Russland er trygge på at båndene til Nord-Korea kommer til å fortsette å utvikle seg dynamisk på alle områder, ifølge uttalelsen.

Nord-Korea bekreftet mandag for første gang at de har sendt nordkoreanske soldater for å kjempe på russisk side i krigen i Ukraina.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier de er bekymret over Nord-Koreas direkte involvering i krigen.

– Nord-Koreas militære utplassering til Russland og enhver støtte gitt av Russland til Nord-Korea i gjengjeld må opphøre, skriver en talsperson for utenriksdepartementet i en epost til nyhetsbyrået Reuters.

De la til at tredjeland som Nord-Korea bærer ansvar for krigen.

Nord-Korea skal ha sendt rundt 14.000 soldater, inkludert 3000 som forsterkninger for å erstatte tap, ifølge ukrainske myndigheter.

Den ukrainske offensiven i Kursk-regionen i Russland startet i august i fjor, og et større område ble okkupert. Siden har Russland jobbet for å gjenerobre landsbyer og andre strategisk viktige områder i regionen.

Den russiske forsvarssjefen hevdet allerede forrige uke at 99 prosent av de ukrainskokkuperte områdene i Kursk var gjenerobret.