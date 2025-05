I tillegg forventer både netthandels- og logistikkselskaper å bli ytterligere rammet når tollfritaket for varer under 800 dollar blir fjernet, noe som har vært en lønnsom ordning for de kinesiske netthandelsgigantene Shein og Temu.

Les også Kina: Ingen samtale mellom Xi og Trump Det har ikke funnet sted noen telefonsamtale mellom presidentene Xi Jinping og Donald Trump i det siste, ifølge det kinesiske utenriksdepartementet.

Nekter for forhandlinger

Trump har i etterkant av tolløkningene flere ganger hevdet at Kina har «tatt kontakt» for å diskutere tollsatsene. Mens kinesiske myndigheter har avvist påstandene.

– Det har ikke vært noen forhandlinger mellom Kina og USA angående toll, langt mindre noen avtale, sa talsperson Guo Jiakun i det kinesiske utenriksdepartementet i forrige uke.

Ifølge kineserne må USA til å avvikle alle ensidige tolltiltak dersom de ønsker handelssamtaler. De har sagt at deres dør er åpen dersom USA ønsker samtaler, men at en forutsetning er at tollsatsene mot Kina fjernes først.

USAs finansminister Scott Bessent har sagt at handelskrigen ikke er bærekraftig, men at det må skje en nedtrapping fra begge sider.

Som en gjengjeldelse fra USAs Kina-toll på 145 prosent, har Kina innført toll på 125 prosent på varer fra USA.

Les også Trump-sinne gir liberal opptur Takket være Donald Trump ligger Canadas liberale parti an til å sikre seg videre regjeringsmakt ved valget mandag. På fire måneder har partiet økt fra 16 til 43 prosent.

Okse i porselensbutikk

Bessent skrøt for øvrig av Trump og hans kaotiske tollpolitikk i helgen. Bessent mener den strategiske usikkerheten gir Trump fordeler.

– I spillteori kalles dette strategisk usikkerhet. Det innebærer at du ikke skal fortelle personen på den andre siden av forhandlingene hvor du vil, sa Bessent til ABCs «This Week» søndag.

I motsatt ende er Christopher Wood, sjef for aksjestrategi i investeringsbanken Jefferies, som kaller Trump for «oksen i porselensbutikken» i sin ukentlige utgave av GREED & Fear.

«Dette er grunnleggende negativt for alle amerikanske finansaktiva – enten det er aksjer, statsobligasjoner eller amerikanske dollar – noe markedet har gjort helt klart», skriver Wood.

Wood anbefaler investorer å redusere eksponeringen mot amerikanske aksjer ved rallyer, og heller øke eksponeringen mot Europa, Kina og India.