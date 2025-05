Saudi-Arabia og Qatar vil gjøre opp Syrias gjeld til Verdensbanken, skriver Financial Times og viser til en felles uttalelse fra de to landene søndag.

«Dette vil bane vei for at Verdensbanken kan gjenoppta støtte og virksomhet i Syria etter over 14 års opphold», het det i uttalelsen sluppet under vårmøtene banken og Det internasjonale pengefondet (IMF) avholdt i Washington i forrige uke.

Ruinert av krig

En slik støtte vil være etterlengtet for det krigsherjede landet som forsøker å gjenoppbygge en økonomi lammet av sanksjoner som en følge av det brutale al Assad-regimet. Finansieringen på omtrent 15 millioner dollar blir den første støtten fra Saudi-Arabia siden regimet falt i desember – et regime landet var sterkt negativt til.

Støtten kommer etter at Riyadh i februar tok imot Syrias fungerende leder Ahmed al-Sharaa til det som var hans første utenlandsbesøk. Den nye, syriske regjeringen består av tidligere opprørere fra islamist-gruppen Hayat Tahrir al-Sham.

Avisen påpeker at Saudi-Arabia og deres naboland i Gulfen har økt sin humanitære hjelp til Syria de siste månedene, men kongedømmets finansminister Mohammed al-Jadaan understreket fredag behovet for å trå varsomt i landet – først og fremst grunnet de nevnte sanksjonene.

– Må gjøre mer

Samtidig tok han til orde for at det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å støtte krigsrammede land i regionen, inkludert Jemen, Sudan, Libanon og de palestinske områdene i Israel.

– De må vite at det internasjonale samfunnet vil stå ved deres side, sa han.

Financial Times trekker videre frem at Syrias sentralbanksjef og finansminister var i Washington i forrige uke, og deltok på vårmøtene i regi av Verdensbanken og IMF for første gang på over 20 år.