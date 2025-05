USA og Ukraina nær mineralavtale

USA og Ukraina nærmer seg en omfattende avtale om samarbeid rundt mineralressurser, etter at Kyiv sa at de har fått betydelig innrømmelser fra Trump-administrasjonen om ikke å ta med tidligere militærhjelp, skriver Financial Times.

Ifølge ukrainske myndigheter kan partene komme til å signere en rammeavtale allerede denne uken.

Skrøt av Zelenskyj

Avtalen markerer en betydelig fremgang etter at en planlagt signeringsseremoni ble avlyst i februar, som følge av en offentlig konflikt mellom presidentene Donald Trump og Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus.

Stridens kjerne har vært Trumps krav om at tidligere amerikansk militærhjelp til Ukraina skulle betraktes som lån som måtte tilbakebetales via mineralinntekter – et krav Zelenskyj avviste.

– Det er enighet om at assistanse gitt før avtalen signeres, ikke skal regnes inn i avtalen, skrev Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal på Telegram søndag kveld.

Fremskrittet kom etter et møte mellom Trump og Zelenskyj i Vatikanet i helgen. Trump kalte møtet «vakkert» og roste Zelenskyj for å «gjøre en god jobb», samtidig som han uttrykte frustrasjon overbåde Ukraina og Russland på grunn av manglende vilje til kompromiss.

Tydelige «røde linjer»

Mineralavtalen, som omfatter utnyttelse av sjeldne jordarter, olje, gass og andre naturressurser i Ukraina, har vært sentral i Trumps strategi for å delvis kompensere for milliardene som er gitt i militær støtte til Kyiv.

Ukrainas myndigheter har vært bekymret for at en avtale på amerikanske vilkår kunne svekke landets suverenitet og hindre EU-medlemskap.

Ifølge Sjmyhal er de juridiske detaljene nå i ferd med å ferdigstilles, med tydelige «røde linjer» trukket opp for å sikre at avtalen er i samsvar med ukrainsk lov og europeiske forpliktelser. Amerikanske forhandlere uttrykker optimisme om at avtalen snart kan bli signert.

Til Fox News søndag sa Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz at han var trygg på at avtalen «kommer til å bli gjennomført».