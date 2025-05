Medier: De liberale vant valget i Canada

Kort tid etter at de fleste valglokalene stengte, viste de første prognosene fra TV-stasjonene CBS og CTV News at Det liberale parti vinner flest av parlamentets 343 seter - og kan danne regjering.

Men det er fortsatt uvisst om Carneys parti får nok stemmer til å danne en flertallsregjering.

Opptellingen er i full gang i det nordamerikanske landet, som strekker seg over seks ulike tidssoner. Resultatet, som fortsatt ikke er helt klart, kan være avhengig av den vestligste provinsen British Columbia, hvor valglokalene stengte sist.

De liberale kan muligens takke USAs president Donald Trumps voldsomme offensiv mot Canada for at partiet nå ser ut til å sikre seg videre regjeringsmakt.

Les også – USA har blitt det kjipeste hotellet på kloden Turister verden over har tatt til seg at president Donald Trump mener landene deres er patetiske, og de har valgt bort USA. Retorikkekspert beskriver dagens USA som verdens kjipeste hotell hvor dritten renner nedover.

De liberale så ut til å gå mot et knusende nederlag inntil den amerikanske presidenten truet landets økonomi med høye tollsatser og flere ganger snakket om å innlemme Canada som USAs 51. delstat, senest i sosiale medier mandag.

Statsminister Carney ba om velgernes tillit for å hjelpe ham med å håndtere Trumps tollsatser og annekteringstrussel – og på fire måneder har partiet vokst fra 16 til 43 prosent på meningsmålingene.

Resultatet er et stort nederlag for den konservative lederen Pierre Poilievre, som fokuserte sin kampanje på innenriksspørsmål og behovet for å fikse et land de liberale hadde «ødelagt.»

Verken Carneys eller Poilievres leir hadde ved 5-tiden norsk tid kommentert prognosene fra de to store TV-kanalene i Canada.