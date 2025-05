USAs president Donald Trump ventes å lempe på biltollen på 25 prosent som ble innført tidlig i april, skriver Wall Street Journal og viser til kilder med kjennskap til saken.

Trump vil nå forhindre at toll på utenlandsproduserte biler legges oppå andre tollsatser han har innført, og i tillegg lette enkelte avgifter på utenlandske bildeler som brukes til produksjon i USA.

Rent konkret betyr dette ifølge avisens kilder også at bilprodusenter som betaler Trumps biltoll heller ikke vil bli belastet for annen toll, som den på stål og aluminium. Sistnevnte tiltak skal også fungere retroaktivt – det vil si at produsenter kan få tilbakebetalt allerede betalt toll.

– Stor seier for presidenten

Tollsatsene på utenlandske bildeler – planlagt til 25 prosent og gjeldende fra 3. mai – vil bli justert slik at produsenter kan få refundert opptil 3,75 prosent av verdien på en USA-produsert bil i ett år. Året etter vil refusjonen reduseres til 2,5 prosent av bilens verdi, før den fases ut helt.

STOR SEIER: Hevder Donald Trumps handelsminister Howard Lutnick. Foto: Bloomberg

Trump ventes å iverksette tiltakene før avreise til et valgmøte utenfor Detroit tirsdag kveld – et møte som markerer 100 dager siden han tiltrådte som president.

Handelsminister Howard Lutnick erklærer «en stor seier for presidentens handelspolitikk.»

– Dette belønner selskaper som allerede produserer i USA, og gir handlingsrom til produsenter som har forpliktet seg til å investere i og utvide innenlandsk produksjon, sier han.

Hvor kommer pengene fra?

Tiltakene er ifølge én av Wall Street Journals kilder ment å gi bilprodusenter tid til å flytte forsyningskjedene for deler tilbake til USA, og vil trolig gi et betydelig kortsiktig oppsving. Produsentene må søke myndighetene om refusjon, og avisen understreker at det foreløpig er uklart hvor midlene til denne skal tas fra.

Den forventede lempingen av biltollen kommer etter at produsenter som Ford og General Motors har vært i nesten daglige samtaler med Trump-administrasjonen. Begge hilser tiltakene velkommen.

– Vi mener politikk som fremmer eksport og sikrer rimelige forsyningskjeder er avgjørende for innenlandsk vekst, sier Ford-sjef Jim Farley i en uttalelse.

Ford stiger 1,3 prosent i tirsdagens førhandel på Wall Street, mens General Motors klatrer drøye prosenten.