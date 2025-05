Regjeringen foreslår reklameforbud og strengere kontroll for solarier

– Vi er i verdenstoppen på hudkreft. Når vi vet at hudkreft kan forebygges, og at liv kan reddes hvis man unngår solarium, må vi nå ta grep, sier Vestre til VG.

Derfor sender han onsdag ut et forslag på høring, som inkluderer reklameforbud, skjerpet alderskontroll og krav om informasjon om helserisiko.

Vestre ønsker også at kommunene skal føre tilsyn, som skal finansieres av en avgift som solarievirksomhetene selv må betale.

– Vi har et ansvar for å informere unge om faren med solarium, og et ansvar for å hjelpe dem å ta gode solvalg. Men også et ansvar for å regulere bransjen bedre, sier helseministeren.

Ifølge forskning øker risikoen for hudkreft betydelig ved bruk av solarium, spesielt før fylte 35 år.

Kreftforeningen er glad for at helseministeren vil stramme inn solariebruken, men hadde helst sett enda strengere tiltak.

– Hvis ingen brukte solarium, kunne vi unngått 1.000 krefttilfeller årlig, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.