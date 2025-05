Frp vil kutte «unødvendige» studieplasser: – Må utdanne folk til det vi trenger

Ifølge Legeforeningen har mer enn 30 prosent av norske leger medisinsk embetseksamen fra et utenlandsk universitet.

Droppet selv ut av legestudiet

Gulati var selv en gang medisinstudent, men valgte å droppe ut for å ta filmstudier i India. Noe som vakte en viss frustrasjon i familien – som stort sett består av leger.

Senere begynte han på BI fordi han ville bli gründer, men omsider endte han opp i politikken.

– Jeg tror jo at alle vi som har vært igjennom ungdomsårene og valg av utdanning, opplever usikkerhet om hva man skal velge. Og mange prøver seg og feiler seg litt fram, slik jeg gjorde, sier Gulati.

Han understreker at han betalte for filmskolen med egne midler.

Listhaug tok sin utdanning i Volda, der hun gikk fire år på lærerskolen. Hun mener læreryrket er allsidig og kan brukes til mye.

– Staten betaler

Frp-lederen understreker at partiet mener at studenter skal ha frihet til å velge det de vil, men påpeker at det er det offentlige som betaler for utdanningssystemet – ved tilskudd til utdanningsinstitusjonene og stipend til studenter og hjelp til studielån.

– Da skulle det bare mangle at man ikke da også fra politisk hold er opptatt av at de pengene som vi bruker i denne sektoren – som er betydelige – sørger for at vi utdanner folk innenfor de fagene som vi trenger, sier Frp-lederen.

Hun sier at det også handler om konkurransekraft og å sørge for at Norge har folk som kan utvikle ny teknologi og fremme innovasjon.

– Og å sørge for at de eldre får stell og pleie, og at Forsvaret får de kreftene som trengs fremover.