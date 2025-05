USAs og president Donald Trumps aggressive tollregime har etterhvert utviklet seg til å bli en handelskrig med Kina. Men kan USA vinne denne krigen?

TROR TRUMP TAPER: Sjefkommentator Martin Wolf i Financial Times. Foto: Bloomberg

Ikke hvis vi skal tro Martin Wolf, den anerkjente sjefkommentatoren i Financial Times som har blitt tildelt CBE-ordenen (Commander of the British Empire) for sine bidrag til finansjournalistikken.

«Dette er ikke fordi Kina er uovervinnelig – langt ifra. Det er fordi USA kaster bort alle ressursene landet trenger for å kunne opprettholde sin posisjon i verden mot en så stor, kapabel og målrettet stormakt som Kina», skriver han i et innlegg publisert tirsdag.

Les også – Rammer USA hardere enn Kina Det er primært amerikanske importører som betaler USAs toll på kinesiske varer. Og fredag slo Kina kraftig tilbake. – Nivået på tollsatsene bety ikke noe lenger, sier Kelly Chen i DNB Markets.

– Et betydelig marked for mange

Pr. i dag opererer USA med 145 prosent toll på kinesiske importvarer, og Kina med 125 prosent toll på varer fra USA. I tillegg har sistnevnte innført eksportrestriksjoner på sjeldne og «grønt skifte-kritiske» jordarter til USA.

Wolf tolker situasjonen dithen at USA vil «overtale» handelspartnere til å innføre høye tollbarrierer mot Kina, i bytte mot gunstige handelsavtaler med USA.

Dette mener Financial Times-kommentatoren er urealistisk, og forklaringen er først og fremst at Kina har sterke kort på hånden.

«Mange viktige land handler allerede mer med Kina enn USA – deriblant Australia, Brasil, India, Indonesia, Japan og Sør-Korea. Ja, USA er for mange fortsatt et viktigere eksportmarked enn Kina, blant annet grunnet handelsunderskuddene Trump kritiserer. Men Kina er også et betydelig marked for mange – og dessuten en viktig leverandør av uunnværlige importvarer som ikke lett kan erstattes», skriver han.

Les også – Har skaffet USA et kjempeproblem Kanadiere kan være «petty as fuck» og åpne for mer kinesisk innflytelse i Nord-Amerika.

Lover lettelser for bilindustrien Det hvite hus lover lavere tollsatser for bilindustrien før president Donald Trump skal holde folkemøte for å markere de første 100 dagene i comebacket.

Tollfrykt gir 2008-flashback i USA Amerikanere frykter i økende grad resesjon, og gamle sparetips fra finanskrisen har blitt en trend i sosiale medier.

– Kinesere tåler smerten bedre

Wolf viser videre – slik seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets gjorde overfor Finansavisen før påske – til Kinas oppfatning om at folket deres kan tåle økonomisk smerte bedre enn amerikanerne.

«Videre utgjør handelskrigen hovedsakelig et etterspørselssjokk for Kina, mens den for USA først og fremst er et tilbudssjokk. Tapt etterspørsel er lettere å erstatte enn manglende tilbud», heter det videre.

Financial Times-kommentatoren tror derfor at Trump-administrasjonen etterhvert vil trekke seg delvis tilbake fra handelskrigen og erklære seier – for så å gå videre i en ny retning.