Regjeringstalsmann Dmitrij Peskov kommenterte Ukraina-krigen onsdag. Han hevdet at alle president Vladimir Putins beslutninger er fullstendig korrekte og at Russland er forpliktet til å seire i Ukraina.

Ifølge Peskov er Russland åpne for diplomatiske forsøk på å løse Ukraina-konflikten og takknemlig for USAs innsats for å få slutt på krigen.

