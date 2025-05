Ukraina skal være klar til å signere en avtale med USA om tilgang til naturressurser, melder Bloomberg onsdag, som viser til ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken.

Utkastet til avtalen skal være ferdigstilt, og kildene hevder at den kan signeres allerede i løpet av onsdagen. Ukrainas økonomiminister Yulia Svyrydenko skal være på vei til USA for å signere, opplyses det.

Som en del av avtalen vil USA og Ukraina «øke investeringene i gruvedrift, energi og tilhørende teknologi i Ukraina, skriver Bloomberg, og viser til utkastet.

USA anerkjenner også at avtalen ikke skal komme i konflikt med Ukrainas planer om å bli medlem av EU – et viktig krav for Ukraina i forhandlingene.

Dropper krav

I tillegg skal USA ha droppet et krav om at tidligere amerikansk støtte skal telle som bidrag til fondet. I stedet er det bare framtidig støtte som skal telles med.

Ukrainas statsminister Denys Shmyhal uttalte søndag at Washington har droppet kravet om at titalls milliarder dollar i støtte gitt siden starten av Russlands invasjon skal inkluderes i avtalen.

Ifølge Bloomberg skal avtalen «styrke det strategiske partnerskapet mellom partene for langsiktig gjenoppbygging og modernisering av Ukraina, som svar på de omfattende ødeleggelsene forårsaket av Russlands fullskala invasjon».

To andre tekniske avtaler, som skal fastsette hvordan det felles fondet skal operere, er ennå ikke ferdigstilt, sa kilden ifølge avisen.

Ønsker våpenhvile

Donald Trump har den siste tiden vist økt frustrasjon med de russiske angrepene på Ukraina og forsinkelsene med å få på plass en våpenhvile i krigen. Han har blant annet stilt spørsmål ved om Vladimir Putin i det hele tatt ønsker en stans på krigen.

På tirsdag opplyste Det hvite hus i USA at Trump er trygg på at mineralavtalen med Ukraina vil bli signert snart.