– I en urolig tid er det særlig viktig å styrke fellesskapet. Derfor lover Arbeiderpartiet å øke fagforeningsfradraget til 10.000 kroner om vi vinner valget til høsten, skriver Jonas Gahr Støre (Ap) på Facebook på arbeidernes dag, 1. mai.

– Det kommer til å kjennes i folks økonomi, for de blir sittende igjen med mer, sier Støre til NRK.

I fjor var fagforeningsfradraget på inntil 8000 kroner, mens det i år er på inntil 8250 kroner. Da Ap gikk inn i regjering i 2021 var fagforeningsfradraget på 3850 kroner.

Ifølge Statistisk sentralbyrå økte antallet medlemmer i arbeidstakerorganisasjonene i fjor med omtrent 50.000, eller 2,5 prosent, til i overkant av 2,1 millioner.

Høyres vil på sin side heller redusere inntektsskatten for alle enn å øke fagforeningsfradraget.

– Jeg tror at for folk som ser på månedsbudsjettet sitt hver måned, så er det vel så viktig å få lavere inntektsskatt enn å få fradrag bare for de som tilfeldigvis er medlemmer av en fagforening, sier nestleder Henrik Asheim til NRK.

Også Frp vil heller ha lavere inntektsskatt enn høyere fagforeningsfradrag.

– For oss synes dette å være et forsøk på å lokke til seg stemmer ved å bruke skattebetalernes penger, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi.