Trump kaller Kina for «sjefssvindleren»

«Vi er blitt lurt av alle land i verden, men jeg vil si at Kina er den fremste kandidaten til å være «sjefssvindleren», uttalte Donald Trump onsdag under et regjeringsmøte i Det hvite hus. Det skriver CNBC.

Videre fortsatte Trump å forsvare tollsatsen på 145 prosent på kinesiske importvarer, til tross for at en rekke analytikere og ledere i næringslivet har advart om de store økonomiske skadene dette vil medføre, inkludert rystelser i forsyningskjeden.

Trump virket derimot ikke bekymret for at amerikanerne ville bli møtt med tomme butikkhyller dersom handelskrigen fortsetter.

«Vel, kanskje barna vil ha to dukker i stedet for 30 dukker, og kanskje de to dukkene kommer til å koste et par dollar mer» sa Trump.

Uttalelsene ble sagt i et forsøk på å tone ned de mulige økonomiske konsekvensene av den pågående tollkrigen, ifølge CNBC.

Full forvirring

Etter at Kina trappet opp tollsvaret mot USA til 125 prosent, uttalte seniorøkonom i DNB Markets, Kelly Chen, at man hadde kommet til et punkt i handelskrigen der nivået på tollsatsene ikke betydde noe lenger, og at USAs toll mot Kina først og fremst rammer USA hardere enn Kina.

«Jeg tror Kina gjerne vil gjøre avtaler, men på sine premisser. Kostnadene amerikansk økonomi må bære som følge av denne tollkrigen er mye høyere enn for kinesisk økonomi. Det amerikanske samfunnet evne til å bære kostnadene er svakere enn for det kinesiske» fortsatte hun.

Onsdagens uttalelser fra Trump kommer samtidig som at administrasjonen hevder at det pågår forhandlinger med Beijing. Likevel er det få detaljer på hvem som forhandler, hvor det forhandles og med hvilke kinesiske motparter.

Tirsdag var finansminister Scott Bessent avvikende på spørsmål fra CNBC om det var han som ledet forhandlingene. Da sa han at Trump «leder alle forhandlingene». Handelsminister Howard Lutnick mener derimot at forhandlingene med Beijing ligger under Bessents ansvarsområde.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet benektet samtidig at Beijing forhandler om tollsatser med Washington.