Mike Waltz forlater stillingen som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, melder blant andre Reuters og CBS News torsdag ettermiddag. Hans stedfortreder Alex Wong skal også gå av.

De forventes å gå av torsdag, sier kilder som avisene skal ha pratet med.

I mars ble det kjent at Waltz hadde opprettet en gruppesamtale på Signal for å diskutere angrep på Houthi-mål i Jemen, men la til journalist Jeffrey Goldberg fra avisen The Atlantic ved en feiltakelse.

Les også Deler flere meldinger fra hemmelig gruppechat Som følge av at Donald Trumps administrasjon bagatelliserer og sår tvil om meldingene som har lekket fra Signal-gruppen, har The Atlantic sluppet flere meldinger.

Som følge av at Donald Trumps administrasjon bagatelliserte og sådde tvil om viktigheten og hemmeligholdet av meldingene som har lekket fra Signal-gruppen, slapp The Atlantic flere meldinger.

Etter at Waltz innrømmet bak lukkede dører at rapporteringen var korrekt, diskuterte tjenestemenn i Det hvite hus hvorvidt han burde trekke seg. Waltz tilbød seg imidlertid aldri å gå av, og Trump ba ham ikke om å gjøre det.

Wong tjente i den første Trump-administrasjonen som stedfortredende spesialrepresentant for Nord-Korea, og også som assisterende utenriksminister for Østasiatiske og Stillehavsrelaterte saker i Utenriksdepartementet.