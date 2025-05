Natt til fredag kom det meldinger om at Kina vurderer samtaler med USA, det første tegnet på at forhandlinger mellom de to stormaktene kan starte.

Like etter begynte markedene å tikke oppover. Amerikanske futurekontrakter fikk et markant løft og reverserte tapene fra tidlig Asia-handel.

«Prematurt håp om forhandlinger», er overskriften i DNB-analytiker Kelly K. Chens morgenrapport.



– Forsøker å presse USA

– Markedene klamrer seg til ethvert hint om tollforhandlinger. Kina holder fast ved kravet om at USA må fjerne straffetollen, men bekrefter samtidig at amerikanerne gjentatte ganger har bedt om dialog – og at disse henvendelsene «nå vurderes», skriver analytikeren.

IKKE OVERBEVIST: Kelly Chen mener det fortsatt er en stund til vi kan se forhandlinger mellom Kina og USA. Foto: DNB

Hun mener Beijing i praksis kun repeterer gamle talepunkter og at de nå bevisst trekker ut tiden.

–Ved å holde døren på gløtt, men kreve at Washington først fjerner straffetollene, forsøker Kina å presse USA til å «vise kortene» – altså å avsløre hvilke innrømmelser og konkrete tiltak amerikanerne faktisk er villige til å komme med.

Ikke sett siden Kissinger

Hun understreker at det ikke er lett å vite hva Donald Trump egentlig vil utrette med tollene.

På samme tid har det skjedd rokeringer i Washington. Nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz og hans nestkommanderende Alex Wong går av, og utenriksminister Marco Rubio overtar begge rollene – en dobbeltposisjon ikke sett siden Henry Kissinger.

– Rubio er ingen Kina-due. Det kan tyde på at det er lite endring å spore i forholdet mellom Kina og USA.