Dette kan skje dersom tilliten forsvinner

Frykten til Powell og hans sentralbankkollegaer er at importtollene til Trump vil føre til økte priser ut mot forbrukerne, og samtidig redusere handelen mellom land. Da kan du få en situasjon med økende prisvekst og fallende aktivitetsnivå, som kan ende i stagflasjon. Skal du da heve renten for å få kontroll over inflasjonen, eller sette den ned for at folk skal beholde jobben?

Trump puster Powell i nakken

Powell har flere ganger advart mot potensielle effekter av handelskonflikten. Trump forbanner Powell for at han ikke vil sette ned renten for å begrense den varslede nedturen. Lavere korte renter passer dessuten også bra når du har et berg av kortsiktig statsgjeld som skal refinansieres. Inflasjonsmålet føler han neppe like sterkt for som Powell. Kanskje vet han også med seg selv at tollsatsene som nå ligger på bordet ikke vil bestå.

Tillit er imidlertid nøkkelen når det kommer til inflasjonsmålet. Dersom troverdigheten til sentralbanken forsvinner fordi den lar seg presse til å sette ned renten, kan det få svært negative effekter. Bedriftene er ikke lenger like sikre på hva innsatsfaktorene koster framover, og må ta høyde for usikkerheten gjennom å øke egne priser enda mer. Resultatet blir gjerne høy og volatil prisvekst.

Investorene vil dessuten kreve en høyere inflasjonspremie for å låne penger til den amerikanske staten. Det står neppe på Trump og Bessents ønskeliste. Markedsrentene indikerer imidlertid at det ikke (bare) er økte inflasjonsforventninger som har drevet statsrentene høyere i det siste.

IKKE BESTEVENNER: Donald Trump har skapt historisk uforutsigbarhet for Jerome Powell. Foto: NTB

Datadrevne sentralbanker

De fleste sentralbanker anerkjenner at dagens landskap er krevende. Med politiske tiltak som lanseres, utsettes, endres og avblåses er visibiliteten nær fraværende. Derfor er sentralbankenes budskap at veien videre er «data dependent». Rentebeslutningene avhenger av den løpende utviklingen i nøkkeltall.

Problemet er at nøkkeltallene i seg selv er preget av støy som følge av de mange politiske tiltakene. Det er vanskelig nok å si hvor fort effektene blir synlige – enda vanskeligere er det å skille midlertidige effekter fra varige. Mange aktører har prøvd å tilpasse seg best mulig før tollsatsene trer i kraft. Det gjør bildet vanskelig å lese.

Usikkerheten kan vedvare en stund

Hvordan forløpet i handelskonflikten blir de kommende ukene og månedene er vanskelig å si, men det er grunn til å tro at usikkerheten kan vedvare en stund. Mange spørsmål og forhandlinger gjenstår, ikke minst når det gjelder USA og Kina. I mellomtiden får vi håpe at Trump lar Powell og sentralbanken være i fred.

Heldigvis har vi sett flere eksempler på at det finnes en smertegrense også for den nye administrasjonen, og økte lånekostnader biter nok mer enn mye annet.

Kristian Tafjord

Sjeføkonom, Sparebanken Møre