Fredag la Trump-administrasjonen frem et forslag for et budsjettkutt på 163 milliarder dollar, omtrent 1.698 milliarder kroner, for 2026.

Budsjettet baserer seg på å redusere utgiftene til utdanning, bolig og medisinsk forskning, samtidig som at det øker utgiftene til forsvar og grensekontroll.

Ifølge Reuters opplyste administrasjonen at budsjettforslaget vil økte utgiftene til innenlandsk sikkerhet med nesten 65 prosent sammenlignet med nivået for 2025, som en del av Trumps tiltak for å slå hardere ned på ulovlig innvandring.

Så langt har demokrater i kongressen kritisert kuttene i innenlandske utgifter ved å omtale dem som «altfor harde», mens noen republikanere har bedt om økte utgifter til forsvar.

«I dette kritiske øyeblikket trenger vi et historisk budsjett – et som avslutter finansieringen av vår nedgangstid, setter amerikanere først og gir enestående støtte til vårt militære og vår innenlandske sikkerhet,» sa direktør i Det hvite hus' budsjettkontor (OMB), Russ Vought.

Kraftige kutt

Ifølge Reuters innebærer budsjettforslaget et kutt på over 2 milliarder dollar til skattemyndighetene (IRS), mens midlene til National Institutes of Health og Centers for Disease Control and Prevention vil bli redusert med over 40 prosent.

Samtidig innebærer budsjettforslaget et kutt på 50 milliarder dollar i Utenriksdepartementet, som skal absorbere det amerikanske bistandsbyrået USAID, og et kutt på 15 prosent til Utdanningsdepartementet.

OMB foreslo også store kutt i NASAs måneprogram, FBI, og «Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives».

Videre vil diskresjonære utgifter som ikke er knyttet til forsvar, Medicare eller sosial trygd, bli kuttet med 23 prosent til det laveste nivået siden 2017.

I vurdering

Ifølge Reuters har USA en voksende gjeld på 36.000 milliarder dollar, og enkelte budsjettanalytikere og konservative frykter at Trumps forslag om å videreføre skattekuttene fra 2017 vil øke denne gjelden ytterligere.

«Denne forespørselen har kommet sent til Kongressen, og viktige detaljer mangler fortsatt. Basert på min første gjennomgang har jeg imidlertid alvorlige innvendinger» sa den republikanske senatoren Susan Collins, som leder Senatets bevilgningskomité, om budsjettforslaget.

Hun var også bekymret for at bevilgningene til forsvar var for lave, og kuttene som påvirker programmer som hjelper amerikanere med lavere inntekt å varme opp hjemmene sine.



«Til syvende og sist er det Kongressen som har budsjettmyndigheten» la Collins til.