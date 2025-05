– De første årene var det veldig mange spesielle mennesker i partiet. Eivind Eckbo, som en gang var partiformann, sa jo at det er som å sette ut en fjøslykt en sommernatt. Da er det mye rart som kommer flygende.

– Ansvarlig og ordentlig

Nå mener Hagen at partiet har vært gjennom en dannelsesreise og blitt mer striglet, noe han er veldig fornøyd med.

– Nå er det et ryddig, ansvarlig og ordentlig parti som er veldig klar til å kunne komme i regjering en gang til, sier han.

– Du frykter ikke at noe kan gå tapt da, hvis man blir for striglet?

– Nei. Et parti som tar sikte på å kunne være i regjering, må ha dyktige folk som kan være statsråder. Det var det veldig mange som lurte på i 2013, da vi kom i regjering, hvordan i all verden det skulle gå. Og det viste seg jo at våre folk faktisk gjorde det veldig bra.

– Er Frp på sitt aller beste noensinne nå?

– Ja, det tror jeg faktisk.

Fortsatt engasjert

Da Hagen deltok på sitt første landsmøte, i 1973, var han 29 år. Nå er han 80.

– Jeg er jo eldrebølgen, sier han.

Denne helgen har Frp-legenden vært høyst tilstedeværende på landsmøtet, men han har ikke blandet seg særlig i de politiske diskusjonene.

Men engasjementet for eldreomsorg brenner fortsatt.

– Det er en klisjé jeg har brukt i veldig mange år, om at hvis jeg kommer på sykehjem og ikke får dusje mer enn hver 14. dag, da skal Eli (kona) kunne si til sykehjemmet at hvis dere ikke gjør det bedre, så flytter jeg Carl over til konkurrenten.

Han påpeker at det er sånn vi gjør hvis vi er misfornøyd med et hotell eller en restaurant.

– Her må vi stå med luen i hånden og ta til takke med det det passer for det offentlige å gi oss. Jeg vil ha en valgfrihet, sier han.