Til journalister som var med på vei tilbake fra Florida til Washington på Air Force One sa presidenten at han ikke har planer om å snakke med Kinas president Xi Jinping denne uken, men at amerikanske tjenestemenn er i samtaler med Kina om andre ting.

På spørsmål om at enhver handelsavtale kan komme til å bli kunngjort denne uken, svarte Trump at det «kan meget godt skje», men uten å komme med detaljer.

I et intervju med NBC News fredag, men som ble kringkastet først søndag, medgikk Trump at han har vært «veldig hard mot Kina» ved i praksis å kutte handelen mellom to verdens største økonomier, men sa at Beijing nå ønsker å inngå en avtale med USA.