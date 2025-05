– Jeg beordrer handelsdepartementet og USAs handelsrepresentant om umiddelbart å iverksette prosessen med å innføre en toll på 100 prosent på alle filmer som kommer til USA og som er produsert i andre land. Vi skal gjøre filmer produsert i USA storslåtte igjen, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Han oppgir ingen opplysninger om når tollen skal tre i kraft.

– Andre land tilbyr alle slags former for insentiver for å lokke filmskapere og filmstudioer bort fra USA. Hollywood, og mange andre steder i USA, legges øde. Dette er et samordnet fremstøt fra andre land, og derfor en nasjonal sikkerhetstrussel, skriver Trump.

– I tillegg til alt annet, er det også budskapsformidling og propaganda, argumenterer presidenten.

Samtlige større amerikanske filmstudioer filmer mye i land som Canada og Storbritannia. Stadig mindre av selve filmingen finner sted i Hollywood.

Australia og New Zealand sier mandag morgen at de kommer til å stå opp for rettighetene til sine betydelige filmindustrier. Begge land ser på saken i lys av andre handelsforhandlinger med USA. I New Zealand tok statsminister Christopher Luxon selv ordet.

– Vi må se på detaljene i det som kommer fram til slutt. Men vi kommer åpenbart til å tale for og kjempe for den sektoren, sa han på en pressekonferanse mandag.