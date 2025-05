Handelen har nesten stanset handelen mellom USA og Kina, men i et intervju med NBC News kringkastet på søndag erkjente USAs president Donald Trump at han har vært «veldig hard mot Kina» – og åpnet for å senke tollsatsene.

Trump påpekte at Beijing nå ønsker å inngå en avtale med USA, men la til at han ikke planer om å snakke med Kinas president Xi Jinping i uken som kommer.

Samtidig gjentok Trump uttalelser fra et regjeringsmøte tidligere i uken, der han avfeide bekymringer om at hans aggressive tollregime vil medføre mangel på varer.

– Jeg tror ikke en vakker liten jente på 11 år trenger 30 dukker. Jeg sier bare at barn ikke trenger 30 dukker, de kan ha tre. De trenger ikke 250 blyanter, de kan ha fem, sa han.

– Tidenes beste økonomi

I intervjuet tonet Trump også ned muligheten for at tollen vil gi langsiktige negative konsekvenser for USAs økonomi, selv om landet skulle oppleve en resesjon på kort sikt.

– Alt kan skje, men jeg tror vi vil skaffe en økonomi som blir den beste i amerikansk historie, svarte Trump på spørsmål om en resesjon bekymrer ham.

– Det er mange på Wall Street som sier at tollen vil gi USA de største inntektene noensinne. Hvorfor snakker du ikke om dem? sa presidenten til NBCs «Meet the Press»-programleder Kristen Welker i intervjuet som ble gjort i Florida på hans Mar-a-Lago-eiendom.

– Vi vil bli veldig rike

Trump hevdet at USA er inne i en overgangsperiode.

– Jeg tror vi kommer til å klare oss fantastisk. Tollsatsene har nettopp begynt å slå inn. (...) Tollen vil gjøre oss rike. Vi kommer til å bli et veldig rikt land, fortsatte han.

Presidenten gjentok også beskyldningene mot forgjengeren Joe Biden for å ha «ødelagt amerikansk økonomi på så mange måter» etter de grisete BNP-tallene for første kvartal.

– Dette handler ikke om Trump. Vi kom inn i januar og var veldig mot alt Biden gjorde med økonomien, sa han.