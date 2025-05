Israel vurderer full overtakelse

Israels sikkerhetskabinett har godkjent en ny, utvidet offensiv i Gaza som innebærer muligheten for full israelsk overtakelse av territoriet og at distribusjon av nødhjelp overføres til private selskaper, skriver Reuters.

En israelsk regjeringskilde uttaler at planen innebærer at Gaza skal kontrolleres i sin helhet, og at befolkningen i området skal flyttes sørover for å forhindre at nødhjelpen havner i hendene på Hamas.

«Den nye godkjente offensiven vil ta kontroll over hele Gaza-stripen, flytte den sivile befolkningen sørover og sørge for at nødhjelpen ikke havner i hendene på Hamas,» skriver kilden.

En forsvarskilde sier at operasjonen ikke vil starte før etter at USAs president Donald Trump har fullført sitt kommende besøk i regionen. Israelske styrker allerede tatt kontroll over omtrent en tredjedel av Gaza og opprettet såkalte sikkerhetssoner.

Videre sier forsvarskilden at det finnes en viss åpning for en våpenhvile i forbindelse med Trumps besøk, men at Israel er forberedt på å gå videre dersom det ikke inngås en gisselavtale.

«Dersom det ikke inngås en gisselavtale, vil operasjon «Gideon Chariots» begynne med stor intensitet og ikke stoppe før alle mål er nådd,» skriver forsvarskilden.

Hamas-talsmann Mahmoud Mardawi avviser de israelske planene.

«Ingen avtale uten full våpenhvile, full tilbaketrekking, gjenoppbygging av Gaza og løslatelse av alle fanger fra begge sider,» skriver Mardawi.

Israels finansminister Bezalel Smotrich uttrykker støtte til en mer omfattende offensiv og sier at regjeringen ikke lenger frykter å omtale planen som en okkupasjon.

«Vi skal endelig erobre Gaza. Vi er ikke lenger redde for ordet «okkupasjon»,» skriver Smotrich.

Israels hærsjef Eyal Zamir, som tiltrådte i mars, har derimot advart mot å fullstendig stanse nødhjelpen og har sagt at det må tillates tilgang snarlig. Ifølge Reuters er titusenvis av reservister allerede kalt inn som forberedelse til videre militære operasjoner.

Krigen startet etter Hamas sitt angrep 7. oktober 2023, som tok livet av 1.200 israelere. Ifølge palestinske helsemyndigheter har over 52.000 mennesker mistet livet i Gaza siden den israelske responsen startet.

Store deler av Gazas befolkning er drevet på flukt, og landet står overfor akutt hungersnød, advarer FN og hjelpeorganisasjoner. En stadig større andel av den israelske befolkningen uttrykker nå skepsis til den pågående krigen og etterlyser en politisk løsning