Departementet skriver i et brev til Harvard-president Alan Garber at eliteuniversitetet ikke får motta noen nye føderale bevilgninger før det godtar en rekke krav fra president Donald Trumps administrasjon.

Universitetet «må vise ansvarlig ledelse» og oppfylle føderale krav på en rekke områder, uttalte en tjenesteperson i departementet til journalister mandag.

Harvard og andre toppuniversiteter i USA anklages av Trump-administrasjonen for å tillate radikal venstreideologi og antisemittisme.

– Trump-administrasjonen vil ikke sitte stille og se på at skattebetalernes penger brukes på å støtte høyskoler og universiteter som godtar antisemittisme eller som støtter rasistisk politikk, sa tjenestepersonen.

Fra før har Trump-administrasjonen frosset bevilgninger på 2,2 milliarder dollar til Harvard. Videre truer Det hvite hus med å frata Harvard skattefritaket.

Garber har tidligere uttalt at Harvard ikke vil gi etter for myndighetenes krav. I forrige måned gikk universitetet til søksmål mot Trump-administrasjonen for å stanse frysingen av tilskudd.

– Ingen regjering, uavhengig av partifarge, har makt til å diktere hva private universiteter kan undervise i, hvem de kan ta opp og ansette, eller hvilke forskningsområder de kan satse på, sa Garber i forrige måned.